Düziçi'nde motosiklet tamircilerine operasyon
Düziçi ilçesinde, motosiklet tamircilerine yönelik düzenlen operasyonda, tescilsiz 2 motosiklet ele geçirdi.
01.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:48
Düziçi ilçesinde, motosiklet tamircilerine yönelik düzenlen operasyonda, tescilsiz 2 motosiklet ele geçirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede şase ve motor numaralarını silen motosiklet tamircilerine yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışması sonucu 36 motosiklet kontrol edilirken tescilsiz olduğu belirlenen 2 motosiklet ele geçirildi.
Kaynak: AA