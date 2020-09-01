Düziçi'nde motosiklet tamircilerine operasyon
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Düziçi'nde motosiklet tamircilerine operasyon

Düziçi ilçesinde, motosiklet tamircilerine yönelik düzenlen operasyonda, tescilsiz 2 motosiklet ele geçirdi.

Düziçi'nde motosiklet tamircilerine operasyon
01.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:48

Düziçi ilçesinde, motosiklet tamircilerine yönelik düzenlen operasyonda, tescilsiz 2 motosiklet ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede şase ve motor numaralarını silen motosiklet tamircilerine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu 36 motosiklet kontrol edilirken tescilsiz olduğu belirlenen 2 motosiklet ele geçirildi.

Kaynak: AA

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