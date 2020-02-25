Düziçi'nde motosiklet denetimi
Haberler » Güncel » Düziçi'nde motosiklet denetimi - Haber

Düziçi'nde motosiklet denetimi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet kullanıcılarına yönelik trafik uygulaması yapıldı.

25.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:05
Düziçi'nde motosiklet denetimi

'nin ilçesinde motosiklet kullanıcılarına yönelik trafik uygulaması yapıldı.


Düziçi İlçe Trafik Şube ekipleri, ilçenin farklı noktalarında ve ilçenin giriş çıkışlarına hakim noktalarda kurulan uygulama noktalarında trafik ve asayiş kontrolleri yaptı. Uygulama son aylarda ilçede hızla artan motosiklet sayısı ve motosiklet kazalarının önüne geçmek ve sürücüleri bilgilendirmek amacıyla yapıldı.


Kontrollerde sürücülere trafik cezası yazılmadı ancak motosiklet kullanıcıları trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.


Evraksız ve kask takmadan trafiğe çıkmamaları konusunda sürücüleri uyaran ekipler, kavşaklarda ve çarşı merkezinde nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler