Düziçi'nde motosiklet denetimi

25.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:05

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet kullanıcılarına yönelik trafik uygulaması yapıldı.



Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, ilçenin farklı noktalarında ve ilçenin giriş çıkışlarına hakim noktalarda kurulan uygulama noktalarında trafik ve asayiş kontrolleri yaptı. Uygulama son aylarda ilçede hızla artan motosiklet sayısı ve motosiklet kazalarının önüne geçmek ve sürücüleri bilgilendirmek amacıyla yapıldı.



Kontrollerde sürücülere trafik cezası yazılmadı ancak motosiklet kullanıcıları trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.



Evraksız ve kask takmadan trafiğe çıkmamaları konusunda sürücüleri uyaran ekipler, kavşaklarda ve çarşı merkezinde nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA