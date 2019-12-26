Düziçi'nde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
Düziçi ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Düziçi ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
İbrahim Cücük'ün kullandığı 80 DD 774 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı yönden gelen Mustafa Can'ın kullandığı 80 M 6508 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.
Kazada, otomobildeki Meryem Cücük yaralandı. Yaralı, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.