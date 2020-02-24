Düziçi'nde küçükbaş hayvanlar ücretsiz aşılandı
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Düziçi'nde küçükbaş hayvanlar ücretsiz aşılandı

Düziçi'ne bağlı Yarbaşı Belde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve belde belediyesince küçükbaş hayvanlar çelerme ve zehirlenmeye karşı ücretsiz aşılandı.

24.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:24
Düziçi'nde küçükbaş hayvanlar ücretsiz aşılandı

'ne bağlı Belde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve belde belediyesince küçükbaş hayvanlar çelerme ve zehirlenmeye karşı ücretsiz aşılandı.

Veteriner hekim Önder, özellikle mevsim geçişlerinde sık görülen hastalıklara karşı koyun ve keçileri aşıladıklarını söyledi.

Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar da, belde belediyesi olarak hayvancılığı desteklediklerini dile getirerek, toplam 1085 küçükbaş hayvana ücretsiz aşı yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA
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