Düziçi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi
Düziçi ilçesinde İrfan Çeşmesi Projesi kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Düziçi ilçesinde İrfan Çeşmesi Projesi kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Atatürk ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar bir saat boyunca kitap okudu.
Kitap okuma etkinliğine, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şerafettin Çiloğulları, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA