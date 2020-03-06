Düziçi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi
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Düziçi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi

Düziçi ilçesinde İrfan Çeşmesi Projesi kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

06.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:28
Düziçi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi

ilçesinde İrfan Çeşmesi Projesi kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Atatürk ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar bir saat boyunca kitap okudu.

Kitap okuma etkinliğine, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şerafettin Çiloğulları, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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