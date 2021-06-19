Düziçi'nde kaynak makinesinden çıkan kıvılcım keresteleri yaktı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın keresteye sıçraması üzerine çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın keresteye sıçraması üzerine çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Yarbaşı beldesi Atatürk Bulvarı'nda sera montajı için yapılan kaynak çalışması sırasınca kıvılcımlar yandaki kerestelere sıçradı.
Kerestelerin alev alması üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Alevlerin sıçraması nedeniyle bir tırın kapı kısmında da hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek