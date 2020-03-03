Düziçi'nde jandarma ve polis ekiplerinden motosiklet denetimi

03.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:44

Düziçi İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosikletler üzerinde uygulama yapıldı.

Uygulamada motosikletlerin plaka ve ruhsat durumu ile sürücülerin ehliyetleri denetlendi.

Uygulama sonucu plakası ve ruhsatı olmayan motosikletler trafikten men edilirken, ehliyetsiz ve kasksız sürücülere ise para cezası kesildi.

Kaynak: AA