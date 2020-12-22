Düziçi'nde hırsızlık iddiası
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Düziçi'nde hırsızlık iddiası

22.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:12
Düziçi'nde hırsızlık iddiası

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Uzunbanı Mahallesi'nde bir iş yerinden 3 bin lira çalınmasıyla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit ettikleri Ö.P'yi yakaladı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden 13 bin lira çalınmasıyla ilgili G.G. gözaltına alındı.

Ekipler, Yeşilova Mahallesi'nde bir iş yerinden hırsızlık iddiasıyla ilgili de M.K'yi yakaladı.

Yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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