Düziçi'nde "Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi"

14.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:14

Düziçi Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen "Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi" ile öğrencilerin sınavlardaki başarı oranın arttırılması planlanıyor.

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, yaptığı açıklamada, projenin idareciden öğrenciye, öğretmenden veliye kadar herkesi kapsadığını belirtti.

Projenin, ilçenin problemlerinin de göz önüne alarak hazırlandığını ifade eden Almalı, öğrencilerin derse daha odaklı hale gelmesini hedeflediklerini belirtti.

Deneme sınavlarındaki başarı artışlarına göre öğretmen ve öğrencilerin, gezi, piknik, doğa yürüyüşü gibi etkinliklerle ödüllendirileceğini bildiren Almalı, proje kapsamında velilere özel eğitim verileceğini, her hafta bir okulun ilçe meydanında kitap okuma etkinliği düzenleyeceğini, okullarda halk oyunları ekiplerinin kurulacağını, öğretmenlerin diğer okullara ziyaretlerde bulunacağını ifade etti.

Kaynak: AA