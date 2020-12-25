Düziçi'nde damperi açılan kamyon EDS direğini yıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Düziçi'nde damperi açılan kamyon EDS direğini yıktı

25.12.2020 11:06 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:11
Düziçi'nde damperi açılan kamyon EDS direğini yıktı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken damperi açılan kamyon Elektrik Denetleme Sistemi (EDS) direğini yıktı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken damperi açılan kamyon Elektrik Denetleme Sistemi (EDS) direğini yıktı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, seyir halindeki kamyonun damperi açılarak Elektrik Denetleme Sistemi direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle EDS direği yıkılırken kamyon sürücüsü kaza yerinden uzaklaştı. Çevrede bulunan görgü tanıkları, "Saat 02.00'da bir gürültü duyduk. Deprem olduğunu zannettik. Dışarıya baktığımızda direklerin yerle bir olduğunu gördük. Hemen polis ekiplerini aradık. Ardından yola inerek sürücüler için tehlike oluşturmasın diye sürücüleri uyardık. Edindiğimiz bilgiye göre kamyonun damperi açılmış ve çarpmış. Kamyon sürücüsü kaza yerinden uzaklaşmış" dediler.

Kaza yerine gelen ekipler yapılan incelemenin ardından kapanan yolu tekrardan trafiğe açarken kaçan sürücüyü yakalamak içinde çalışma başlattı. - OSMANİYE

Düziçi'nde damperi açılan kamyon EDS direğini yıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Merve Dizdar Burak Özçivit Furkan Palalı Birkan Sokullu
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Türk Kaza Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düziçi'nde damperi açılan kamyon EDS direğini yıktı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:42:13. #1.15#
title