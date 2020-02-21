Düziçi'nde çocuklar askerlerle eğitim yaptı, oyun oynadı

21.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:30

Düziçi'nde "Okul Destek Projesi" kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden çocuklar, askerlerle eğitim yapıp oyun oynadı.

Düziçi Sosyal Hizmet Merkezi'nce yürütülen proje kapsamında 29 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Askerlerle eğitime katılıp oyunlar oynayan çocuklar, bir araca sakladıkları patlayıcıyı K9 köpekleri "Baron" ve "Zeyna"nın arayıp bulmasını izledi.

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, proje kapsamında çocuklar için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendiğini belirterek, etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA