Düziçi'nde asayiş ve narkotik uygulaması
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Düziçi'nde asayiş ve narkotik uygulaması

Düziçi ilçesinde, asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

12.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:34
Düziçi'nde asayiş ve narkotik uygulaması

ilçesinde, asayiş ve uygulaması gerçekleştirildi.

İl Jandarma ve Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeğin de katılımıyla Akçakoyunlu köyünde bazı adreslerde arama yaptı.

Yarbaşı beldesi ve Karagedik köyünde de uygulama yapan ekipler, marketlerde kaçak sigara denetiminde bulundu.

Ekipler yaptıkları yol uygulamasında da öğrenci taşıyan araçlarda denetim yaparak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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