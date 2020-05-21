Düziçi'nde aile sağlığı merkezine hatıra köşesi yapıldı
Düziçi ilçesinde yenileme çalışmaları tamamlanan 1 No'lu Şehit Selçuk Can Aile Sağlığı Merkezine, merkeze adını veren şehit Selçuk Can için hatıra köşesi yaptırıldı.
21.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:56
Düziçi ilçesinde yenileme çalışmaları tamamlanan 1 No'lu Şehit Selçuk Can Aile Sağlığı Merkezine, merkeze adını veren şehit Selçuk Can için hatıra köşesi yaptırıldı.
Şehidin fotoğrafı ve öz geçmişinin yer aldığı köşenin açılışına şehit Selçuk Can'ın annesi, eşi ve çocukları ile Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Esen ile sağlık personelleri katıldı.
Kaynak: AA