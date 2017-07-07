Düziçi'nde Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Düziçi ilçesinde, 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi ve 4 No'lu A2 Tipi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.





Törende konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, açılan sağlık merkezinin yaklaşık 10 bin kişiye hizmet vereceğini belirtti.



Vali Coşkun, "Bugün açılışını yapmakta olduğumuz 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi 10 bin vatandaşımıza hizmet verecektir. Merkezimiz, 3 poliklinik odası, 1 tıbbi müdahale odası, 1 aşı odası, 1 emzirme odasından müteşekkildir. 3 hekimimiz ve 3 aile sağlığı elemanımız vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Bugün ayrıca, 4 No'lu A2 Tipi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonun da bu vesile ile açılışını yapıyoruz. Bu tesislerle birlikte daha modern şartlarda vatandaşlarımıza hizmet verilecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.



İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı ise, Düziçi ilçesinde 10 Aile Sağlığı Merkezi ve 27 Aile Hekimi bulunduğunu belirterek, bu merkezlerin açılmasında katkıda bulunan herkese teşekkür etti.



AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise, son yıllarda yapılan hizmetlerle Türkiye'de sağlık alanında vatandaşlara donanımlı ve kaliteli bir hizmet sunulduğunu ifade etti.



Durmuşoğlu, sağlık hizmetleri konusundaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, Osmaniye'ye 600 yataklı, Düziçi ilçesine ise 150 yataklı bir devlet hastanesi yapılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal da, Türkiye'de pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da çok önemli mesafeler alındığını söyledi.



Milletvekili Önal, "Güçlü bir devlet olabilmenin yolunun güçlü bir millet olmaktan kaynaklandığını biliyoruz. Güçlü bir milleti tesis edebilmenin yolu ise milletin fertlerinin hem sağlıklı hem de çağın teknolojisine uygun bilgi ile donatılmasının sağlanmasıdır. Bu nedenle bütçemizin büyük bir bölümü sağlık ve milli eğitim alanlarına aktarıyoruz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Coşkun ve protokol üyeleri, kurdele keserek sağlık merkezlerini hizmete açtı.