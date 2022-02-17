Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan esnafı ziyaret etti - Haberler
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Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan esnafı ziyaret etti

AA, Ersin Şimşek - Güncel
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Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan esnafı ziyaret etti

Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, esnaf ziyaretinde bulundu.

Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçedeki sanayi sitesini ziyaret eden İlhan, esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İlhan, bir bölgenin sanayi gücünün ekonomik gücüyle doğru orantılı olduğunu belirterek, "Üretin her kim olursa olsun, halkımız ve bizim için kıymeti büyüktür. Sanayi esnafı ve çalışanlarına her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

AA / Ersin Şimşek - Güncel

Esnaf, Güncel, Haberler

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