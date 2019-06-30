Düziçi Kaymakamı Almalı yol yapım çalışmalarını inceledi

Düziçi Kaymakamı Almalı yol yapım çalışmalarını inceledi

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, köy yollarında yapılan çalışmaları inceledi.

Düziçi Kaymakamı Almalı yol yapım çalışmalarını inceledi

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, köy yollarında yapılan çalışmaları inceledi.

Kaymakam Almalı, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.
Gökçayır, Çitli, Çotlu ve Kuşcu köylerinin yollarındaki kilitli parke taş ve asfaltlama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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