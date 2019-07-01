Düziçi Kaymakamı Almalı, Hacı Hasan Yaylası'nı ziyaret etti

Düziçi Kaymakamı Almalı, Hacı Hasan Yaylası'nı ziyaret etti

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı ilçeye bağlı Hacı Hasan Yaylası'nı ziyaret etti.

Düziçi Kaymakamı Almalı, Hacı Hasan Yaylası'nı ziyaret etti

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı ilçeye bağlı Hacı Hasan Yaylası'nı ziyaret etti.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Hacı Hasan Yaylası'nı ziyaret eden Almalı, yaylada bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Almalı, sorunların çözümü konusunda devletin imkanlarının seferber edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et