Düziçi Kaymakamı Almalı'dan sağlık çalışanlarına ziyaret
15.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:59
Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Kaymakam Almalı, Düziçi Devlet Hastanesi Başhekimi Aysun Albayrak'ı ziyaret yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Hastanede çalışanlarını da yerinde ziyaret eden Almalı, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek