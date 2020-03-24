Düziçi Halk Eğitim Merkezi yıkanabilir maske üretimine başladı Düziçi Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında antibakteriyel kumaştan tekrar yıkanabilme özelliğine sahip maske üretmeye başladı.

Düziçi Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında antibakteriyel kumaştan tekrar yıkanabilme özelliğine sahip maske üretmeye başladı.

Salgın sonrasından sağlık çalışanlarının maske ihtiyaçlarını karşılamak üzere öğrenciler harekete geçti.

Usta Öğreticiler Dayanışma Derneğine Başkanı Selim Alaca, koronavirüse karşı verilen savaşa dahil olmak istediklerini belirterek, "Üretmiş olduğumuz maske üretimine yoğun bir talep var. Öncelik olarak Düziçi Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ürettiğimiz maskeler antibakteriyel kumaştan yapılıyor ve kağıt görünümlü olmasına rağmen yıkanabilme özelliğine sahip." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA