Düziçi Devlet Hastanesi'ne HIMSS-6 sertifikası
09.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:00
Düziçi Devlet Hastanesi, HIMSS-6 sertifikası almaya hak kazandı.
Düziçi Devlet Hastanesi, HIMSS-6 sertifikası almaya hak kazandı.
Başhekimi Aysun Albayrak, açıklamasında, hastanelerinin HIMSS-6 seviyesi olmaya hak kazandığını belirtti.
Dijital hastanede vatandaşların hastaneye daha çok güvendiğini belirten Albayrak, hedeflerinin son seviye olan HIMSS-7'ye ulaşmak olduğunu kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek