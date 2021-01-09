Düziçi Devlet Hastanesi'ne HIMSS-6 sertifikası
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Düziçi Devlet Hastanesi'ne HIMSS-6 sertifikası

09.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:00
Düziçi Devlet Hastanesi'ne HIMSS-6 sertifikası

Düziçi Devlet Hastanesi, HIMSS-6 sertifikası almaya hak kazandı.

Düziçi Devlet Hastanesi, HIMSS-6 sertifikası almaya hak kazandı.

Başhekimi Aysun Albayrak, açıklamasında, hastanelerinin HIMSS-6 seviyesi olmaya hak kazandığını belirtti.

Dijital hastanede vatandaşların hastaneye daha çok güvendiğini belirten Albayrak, hedeflerinin son seviye olan HIMSS-7'ye ulaşmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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