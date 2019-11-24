Düziçi'de meslek lisesi öğrencileri Fıstık Festivali düzenledi

24.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:28

Düziçi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince 4. Fıstık Festivali düzenlendi.

Okul yerleşkesinde düzenlenen festivalde yer fıstığıyla üretilen ürünler tanıtıldı ve gelen ziyaretçilere ikram edildi.

Okul Müdürü Adem Yakar, amaçlarının Osmaniye ile özdeşleşen yer fıstığının tanıtımını yapmak olduğunu belirtti.

Kaynak: AA