Düziçi Belediyesi, Suriyeli Ailenin Tedavisini Üstlendi

Düziçi Belediyesi, Suriye'deki iç savaşta yaralanan ailenin tedavisini üstlendi.

El Bab bölgesinden Türkiye'ye gelen ailenin tedavisini üstlenen Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, ailenin tedavisi için gereken her şeyin yapılacağını belirtti.

Namlı, "El Bab bölgesinden gelen aileye tedavi konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Türk milleti olarak, diğer ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimizin yanında olmalıyız. Zulüm altında yaşayan, zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerimizin yanındayız." diye konuştu.