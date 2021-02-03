Düziçi Belediyesi sokak hayvanları için mama bıraktı

??????? Düziçi Belediyesi zabıta ekipleri, sokak hayvanları için kentin yüksek kesimlerine mama ve yiyecek bıraktı.

??????? Düziçi Belediyesi zabıta ekipleri, sokak hayvanları için kentin yüksek kesimlerine mama ve yiyecek bıraktı.

Düziçi Zabıta Amiri Ömer Saygılı yaptığı açıklamada, soğuk günlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçenin yüksek kesimlerine mama ve yiyecek bıraktıklarını belirtti.

Saygılı, mama ve yiyecek bırakma çalışmasının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek