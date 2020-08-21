Düziçi Belediyesi personeline Kovid-19 testi yapıldı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, belediye çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
21.08.2020 13:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:01
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, belediye çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in testinin pozitif çıkmasının ardından Başkan Yardımcısı Ali İşlek ve 85 personele de test uygulandı.
Tedbirler kapsamında belediye binası da yeniden dezenfekte edildi.
İşlek, açıklamasında, belediyeye maskesiz girişlerin yasaklandığını, vatandaşların da ateşlerinin ölçüldüğünü kaydetti.
Kaynak: AA