Düziçi Belediyesi'nden ücretsiz internet hizmeti
Düziçi Belediyesi, Atatürk ve Demokrasi Meydanı ile Çocuk Köyü'nde ücretsiz kablosuz internet hizmeti vermeye başladı.
Düziçi Belediyesi, Atatürk ve Demokrasi Meydanı ile Çocuk Köyü'nde ücretsiz kablosuz internet hizmeti vermeye başladı.
Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, yaptığı açıklamada, ilçedeki ücretsiz internetin hızlı ve güvenli olduğunu belirtti.
Uygulamanın hayırlı olmasını dileyen Öner, "Atatürk ve Demokrasi Meydanı'ndan sonra Çocuk Köyü'nde de ücretsiz internet hizmetini açtık." dedi.
Kaynak: AA
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