Düziçi Belediye Başkanı CHP'li Öner, ihraç istemiyle disipline sevk edildi
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Düziçi Belediye Başkanı CHP'li Öner, ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Düziçi Belediye Başkanı CHP'li Öner, ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Osmaniye'nin Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Osmaniye'nin Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yazılı açıklama yaptı. Torun, Osmaniye'nin Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner hakkında, partinin temel ilkeleri ve etik değerleriyle bağdaşmayan iddiaların genel merkeze ulaştığını söyledi. CHP'li Torun, "İddialar, Genel Merkezimiz tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda ilgili belediye başkanının, parti disiplini ve yerel yönetim ilkelerimizle bağdaşmayan tutum ve davranışlarının olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, Merkez Yönetim Kurulu'nun 17 Haziran 2021 Perşembe tarihli kararıyla, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'in kesin ihraç istemiyle, tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" dedi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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Düziçi Belediye Başkanı CHP'li Öner, ihraç istemiyle disipline sevk edildi - Haberler
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