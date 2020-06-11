Düziçi Belediye Başkanı Başkan Öner, teleferik tesisini inceledi
Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, belediye tarafından 2018 yılında 2 bin 240 rakımlı Düldül Dağı'nda yapımına başlanan teleferik tesisini inceledi.
11.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:26
Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, belediye tarafından 2018 yılında 2 bin 240 rakımlı Düldül Dağı'nda yapımına başlanan teleferik tesisini inceledi.
Başkan Öner, hat uzunluğu 6 kilometre olan Teleferik Tesisi Projesinde sona yaklaşıldığını söyledi.
İçerisinde çeşitli sosyal yaşam alanlarının bulunacağı tesisin tamamlanmasıyla ilçenin turizmine ve bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını belirten Köken, tesisinin bu yıl içerisinde açılmasının planlandığı kaydetti.
Kaynak: AA