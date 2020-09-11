DÜZEY HABERLERİ

Düzey 10.9.2020

CarrefourSA olarak pandemi süresince kamu hizmeti bilinciyle hareket ederek tüketicilerin gıdadan temizliğe, kişisel bakımdan elektroniğe kadar hemen her konuda çözüm ortağı olduklarını aktaran Oran, şunları kaydetti: "Pandemi önlemleri kapsamında harcamalarımız 30 milyon TL'ye ulaştı. Pandemiyle birlikte CarrefourSA.com'un ziyaretçi trafiği yüzde 100'den fazla artarak, günlük gönderimlerimiz 6 katına çıktı, kapasitemizi 10 kat artırdık. Bu dönemde öne çıkan yeni hizmetlerimiz Öncelikli Teslimat, Alo Sipariş ve Markette Hazır, özellikle 60 yaş üzerindeki tüketiciler ve sağlık çalışanları için kolaylık sağlayan hizmetler olarak devreye alındı. Bu süreçte yaş sebze-meyvede yerli tohum ürünleri reyonlarımıza getirdik. 8 bine yakın çiftçi ile çalışıyor, yerli üretime ve yerli üreticiye destek vermeye devam ediyoruz. CarrefourSA, verimli operasyonel çalışmaları sayesinde faaliyet karlılığında geçen seneye göre yüzde 60,4 oranında iyileşme gerçekleştirdi. Sektörün öncüsü CarrefourSA 52 ilde 663 marketi, 12 deposu, 11 bin çalışanı ve e-ticaret kanalı ile müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerine en uygun çözümleri sunmaya devam edecektir" "Pandemi döneminde değişime hızlı adapte olduk" Oran, TeknoSA'da bugüne kadar gerçekleştirilen dijitalleşme yatırımlar ve müşteri odaklı dönüşüm çalışmalar sayesinde pandemi döneminde değişime çok hızlı adapte olduklarını ve yükselen performansı sürdürdüklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Teknoloji sektörü dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de hızla büyümeye devam edecek. TeknoSA, halkımızın teknolojiye ulaşımındaki görev ve sorumluluğunun bilinciyle büyüyor. 2020 yılının ikinci çeyreğinde pandemiye rağmen başarılı finansal sonuçlar elde ettik. Dijitalleşme altyapısına yaptığımız yatırımlar ve müşteri odaklı dönüşüm, 2020 yılının ikinci çeyrek sonuçlarında ciro, sepet büyümesi ve esas faaliyet karı gibi göstergelerde olumlu etkisini gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde 955 milyon TL'lik ciroya ve 27,5 milyon TL'lik pozitif esas faaliyet karına ulaştık. Bu başarı, müşterilerimiz için dönemin ihtiyaçlarına uygun yenilikleri hayata geçirerek kesintisiz hizmet vermemiz, online satışlarda kırdığımız yüzde 580'lik büyüme rekoru, tedarik zinciri, nakit ve insan kaynakları yönetimi konularında aldığımız aksiyonlar ve haziran ayında üst düzey tedbirlerle açılan mağazaların yüksek performansı ile geldi.