DÜZEY HABERLERİ

Düzey 11.9.2020
Türkiye'de en yüksek gelir İstanbul'da
Türkiye'de geçen yıl itibarıyla en yüksek gelir "İstanbul" bölgesinde görüldü. Gelir eşitsizliğinin en düşük tespit edildiği bölge "Doğu Marmara", göreli yoksulluk oranının en yüksek belirlendiği bölge ise "Akdeniz" oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2019'da 28 bin 522 lira olarak hesaplandı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge, 40 bin 749 lirayla "İstanbul" oldu.
Düzey 11.9.2020
Tekirdağ'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
TAMP Tekirdağ-2020 İl Düzeyi Saha Tatbikatına ilişkin hazırlık toplantısı, Marmara Ereğlisi Kaymakamı Sıtkı Zehin başkanlığında, Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezinde (UDEM-Marmara Ereğlisi) gerçekleştirildi.
Düzey 11.9.2020
"Havacılık sektörü için yönetici yetiştiriyoruz"
İstanbul Rumeli Üniversitesi (İRÜ), İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitim veren Havacılık Yönetimi bölümünün, Sivil Havacılık sektörüne yönetici yetiştirdiğini duyurdu. Program hakkında bir açıklama yapan İRÜ, Havacılık Yönetimi bölümünün son 10 yılın gözde bölümlerinden olduğunu belirterek programın Sivil Havacılık sektörünün nitelikli personel ihtiyacını karşıladığına ve geleceğin yöneticilerini yetiştirdiğine vurgu yaptı. Öğrenci adaylarının geleceklerini ve kariyerlerini şekillendirmede Havacılık Yönetiminin önemine dikkat çekilen açıklamada İRÜ'nün sektörle iç içe olma odaklı eğitimiyle tüm öğrenci adaylarına havacılık ile ilgili önemli kariyer fırsatı sunduğunun altı çizildi. İstanbul Rumeli Üniversitesi Uçuş Okulu Genel Müdürü Serap Daş konuyla ilgili şunları söyledi; "Üniversitemizin İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Programında eğitim gören öğrencilerimiz, havacılık sektörünün farklı alanlarında tecrübe sahibi akademisyenlerden ders almanın ayrıcalığını yaşayarak havacılık camiasına adım atma fırsatını yakalıyorlar. Öğrencilerimiz, eğitim programları kapsamında sektörün her alanından üst düzey yöneticiler, kaptan pilotlar ve sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücüne hakim akademisyenlerimiz ile bir araya gelerek havacılık sektörünün içinde hangi yolda ilerlemek istediklerine karar veriyorlar.
Düzey 11.9.2020
İtalya Başbakanı Conte: "Doğu Akdeniz'deki gerilim herkesin zararına"
Conte, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk tarafının tek taraflı eylemleri karşısında Yunanistan ve Kıbrıs'tan (Rum Kesimi) dostlarımıza güçlü dayanışmamızı belirtmek istiyorum. İtalya olarak biz bunu hep yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu noktada, AB Dönem Başkanı Almanya'nın ve AB liderlerinin süregelen anlaşmazlıkları kökünden ele alan ve diyaloğu yeniden başlatacak daha yapıcı yaklaşımlar için desteklemek önemlidir." Konuşmasının sonunda AB'ye de seslenen Conte, "AB, Akdeniz'deki liderliğini teyit etmek istiyorsa, burada önümüzde duran zorluklar karşısında üst düzey bir rol oynamalı.
Düzey 10.9.2020
Darbeci albaydan "Bu maç burada bitmez" tehdidi
Darbe girişimine karşı mücadele veren sivillerin yanı sıra bazı üst düzey askerleri hedef alan Durmuş, bunların 15 Temmuz'u önceden bildiğini ileri sürdü.
Düzey 10.9.2020
İletişim Başkanlığı "Uluslararası Medya Brifingleri"ne başladı
Brifinglerin ilki, 9 Eylül'de İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapıldı. "Türkiye'nin enerji politikası" başlığında düzenlenen toplantıya 8 ülkeden 15 basın mensubu katıldı. Toplantıda, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının temsilcileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının üst düzey yetkilisinden Türkiye'nin enerji politikasının yanı sıra Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de icra edilen arama ve sondaj faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Düzey 10.9.2020
İletişim Başkanlığı 'Uluslararası Medya Brifingleri' uygulamasını başlattı
YALAN HABERLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının temsilcileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisinden, Türkiye'nin enerji politikası, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de icra edilen arama ve sondaj faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Düzey 10.9.2020
İletişim Başkanlığı "Uluslararası Medya Brifingleri"ne başladı
Uluslararası Medya Brifingleri'nin ilki 9 Eylül tarihinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin enerji politikası başlığında düzenlenen toplantıya 8 ülkeden 15 basın mensubu katıldı. Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının temsilcileri, İletişim Başkanlığının ev sahipliğindeki toplantıda üst düzey bir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilisinden Türkiye'nin enerji politikasının yanı sıra Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de icra edilen arama ve sondaj faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Düzey 10.9.2020
Bakan Varank: "2022'nin sonunda inşallah biz Türkiye'nin otomobillerini banttan indirmek istiyoruz"
Düzey 10.9.2020
Belaruslu muhalif lider Kolesnikova: Başıma çuval geçirip ülke dışına çıkarmaya çalıştılar
Düzey 10.9.2020
Son dakika teknoloji: Bakan Varank, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nı izledi Açıklaması
Varank, buradaki konuşmasında, Robotaksi'nin çok üst düzey bir yarışma olduğunu, burada gençlerin zorlu bir parkuru bitirmesi gerektiğini söyledi.
Düzey 10.9.2020
OPPO Watch Türkiye'de satışta
OPPO Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verileri doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanları değerlendirmede kullanıcılara yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanlarda bile saatle yapılacak birkaç dokunuşla formda kalınabiliyor. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken kullanıcıların sağlıklarını takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumu ile ilgili kayıt tutuyor.
Düzey 10.9.2020
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği: Koronavirüs aşısını tüm dünyaya ulaştırmak için 8 bin jumbo jet...
Düzey 10.9.2020
Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran: "Talep toparlanıyor,...
Düzey 10.9.2020
Honor'dan Ryzen 4000 serisi işlemcili yeni dizüstü bilgisayar
Şirket açıklamasına göre, AMD'nin en yeni nesil 6 çekirdekli Ryzen 5 4600H mobil işlemcisi ve Radeon Vega 6 grafik işlem ünitesine sahip olan MagicBook Pro, zorlu görevlerin üstesinden gelirken bile güçlü bir performans sunuyor. Ultra hızlı 512GB kapasiteli PCIe NVM SSD sürücüsü ve 16GB DDR4 çift kanal belleği ile dizüstü bilgisayar, üst düzey veri aktarım hızını hem dosyaları okurken hem de aktarırken sunuyor.
Düzey 10.9.2020
CarrefourSA.com'un ziyaretçi trafiği yüzde 100'den fazla arttı
CarrefourSA olarak pandemi süresince kamu hizmeti bilinciyle hareket ederek tüketicilerin gıdadan temizliğe, kişisel bakımdan elektroniğe kadar hemen her konuda çözüm ortağı olduklarını aktaran Oran, şunları kaydetti: "Pandemi önlemleri kapsamında harcamalarımız 30 milyon TL'ye ulaştı. Pandemiyle birlikte CarrefourSA.com'un ziyaretçi trafiği yüzde 100'den fazla artarak, günlük gönderimlerimiz 6 katına çıktı, kapasitemizi 10 kat artırdık. Bu dönemde öne çıkan yeni hizmetlerimiz Öncelikli Teslimat, Alo Sipariş ve Markette Hazır, özellikle 60 yaş üzerindeki tüketiciler ve sağlık çalışanları için kolaylık sağlayan hizmetler olarak devreye alındı. Bu süreçte yaş sebze-meyvede yerli tohum ürünleri reyonlarımıza getirdik. 8 bine yakın çiftçi ile çalışıyor, yerli üretime ve yerli üreticiye destek vermeye devam ediyoruz. CarrefourSA, verimli operasyonel çalışmaları sayesinde faaliyet karlılığında geçen seneye göre yüzde 60,4 oranında iyileşme gerçekleştirdi. Sektörün öncüsü CarrefourSA 52 ilde 663 marketi, 12 deposu, 11 bin çalışanı ve e-ticaret kanalı ile müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerine en uygun çözümleri sunmaya devam edecektir" "Pandemi döneminde değişime hızlı adapte olduk" Oran, TeknoSA'da bugüne kadar gerçekleştirilen dijitalleşme yatırımlar ve müşteri odaklı dönüşüm çalışmalar sayesinde pandemi döneminde değişime çok hızlı adapte olduklarını ve yükselen performansı sürdürdüklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Teknoloji sektörü dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de hızla büyümeye devam edecek. TeknoSA, halkımızın teknolojiye ulaşımındaki görev ve sorumluluğunun bilinciyle büyüyor. 2020 yılının ikinci çeyreğinde pandemiye rağmen başarılı finansal sonuçlar elde ettik. Dijitalleşme altyapısına yaptığımız yatırımlar ve müşteri odaklı dönüşüm, 2020 yılının ikinci çeyrek sonuçlarında ciro, sepet büyümesi ve esas faaliyet karı gibi göstergelerde olumlu etkisini gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde 955 milyon TL'lik ciroya ve 27,5 milyon TL'lik pozitif esas faaliyet karına ulaştık. Bu başarı, müşterilerimiz için dönemin ihtiyaçlarına uygun yenilikleri hayata geçirerek kesintisiz hizmet vermemiz, online satışlarda kırdığımız yüzde 580'lik büyüme rekoru, tedarik zinciri, nakit ve insan kaynakları yönetimi konularında aldığımız aksiyonlar ve haziran ayında üst düzey tedbirlerle açılan mağazaların yüksek performansı ile geldi.
Düzey 10.9.2020
İran'dan Irak sınırında rejim karşıtı silahlı gruplara karşı geniş çaplı operasyon
İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, son bir haftadır devam eden operasyonlarda, silahlı kişilere ait birçok mevzinin imha edildiğini, üst düzey bazı rejim karşıtı kişilerin ölü ve yaralı olarak etkisiz hale getirildiğini aktardı.
Düzey 9.9.2020
Son dakika! ABD Irak'taki asker sayısını bu ay 3 bine indireceğini açıkladı
Trump'ın Kuzey Carolina ziyareti dönüşünde başkanlık uçağında bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazetecilere, Trump'ın bu konuyu çarşamba günü içinde duyurmasının beklendiğini, gelecek günlerde Afganistan konusunda da benzer bir açıklama yapılacağını kaydetmişti.
Düzey 9.9.2020
BAE-İsrail anlaşması sonrası ABD'ye gidecek heyet açıklandı
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik varılan anlaşma 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanacak. ABD'de 15 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek törene ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu katılacak. ABD'ye giden üst düzey heyetin önderliğinde BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid El Nahyan'ın da olacağı açıklandı.
Düzey 9.9.2020
Assan Hanil'in tesislerine güvenli üretim sertifikası
Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, Kovid-19 salgınını yakından takip edip, tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Assan Hanil olarak kurulduğumuz günden bu yana dünya standartlarında kalitede sürdürülebilir üretim anlayışı ve inovasyona odaklandık. Pandemi sürecinin en başından beri çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütüyoruz. Aldığımız önlemler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar neticesinde TSE tarafından yapılan denetlemeler sonucu verilen Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandık. Önümüzdeki süreçte de üst düzey tedbirleri alarak üretmeye ve ülke ihracatına katkı sağlamaya devam edeceğiz.
Düzey 9.9.2020
Belarus: Ülkede kalan son muhalif liderlerden Znak 'maskeli kişiler tarafından kaçırıldı'
Düzey 9.9.2020
Akkuş Gayrimenkul projesi Alya Teras'tan kişiye özel ödeme fırsatı
Akkus Gayrimenkul açıklamasına göre, Büyükdere Caddesi'nin yanı başındaki merkezi konumunun yanı sıra sunduğu üst düzey konfor ile de ciddi bir taleple karşılaşan proje, yatırımcıları yüzde 30 peşinat, 24 ay taksit ve kişiye özel ödeme avantajıyla buluşturuyor.
Düzey 9.9.2020
Son dakika haberleri: Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saleh'in konvoyuna bombalı saldırı: 10 ölü, 16 yaralı
Düzey 9.9.2020
MediaMarkt, kısa video paylaşım uygulamalarından TikTok'a girdi
Instagram hesabında da benzer paylaşımlarının yanı sıra yarışmalar düzenleyen ve takipçilerine keyifli içerikler sunan şirket, aynı şekilde Facebook ve Twitter'da da faaliyet gösteriyor. Profesyonel sosyal iletişim ağı LinkedIn'de MediaMarkt Turkey adıyla Türkçe paylaşımlarda bulunan MediaMarkt Türkiye, bu platformda ise genellikle MediaMarkt Türkiye üst düzey yöneticilerinin iş dünyası çerçevesinde katıldığı konferanslara, değerlendirmelerine ve görüşlerine yer veriyor.
Düzey 9.9.2020
Son dakika haberleri: - Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saleh'in konvoyuna bombalı saldırı: 10 ölü, 16 yaralı
- Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saleh'in konvoyuna bombalı saldırı: 10 ölü, 16 yaralı KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh'in konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda Saleh hafif yaralanırken 10 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı açıklandı. Başkent Kabil'de Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh'in konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sözcüsü Rezwan Murad yaptığı açıklamada, "Teröristler, Saleh'e saldırı düzenledi, fakat Allah'ın lütfu ile başarısız oldular ve Sayın Saleh olaydan sağ çıktı ama bir iki koruması yaralandı" ifadelerini kullandı. Afganistan Sağlık Bakanlığı, olay yerinde 10 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 16 kişinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Afganistan üst düzey hükümet makamları sabah işe giderken ya da işten dönerken 'güvenlik nedeniyle' trafiği durduruyor.
Düzey 9.9.2020
Son dakika haber: Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saleh'in konvoyuna bombalı saldırı: 10 ölü, 16 yaralı
Afganistan üst düzey hükümet makamları sabah işe giderken ya da işten dönerken 'güvenlik nedeniyle' trafiği durduruyor.
Düzey 9.9.2020
Son dakika haberi... Trump'un ABD'nin Irak'taki askerlerini çekmesine ilişkin bugün açıklama yapması bekleniyor
Trump'ın Kuzey Carolina ziyareti dönüşünde başkanlık uçağında bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazetecilerle konuştu.
Düzey 8.9.2020
İsrail-BAE normalleşme anlaşması 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanacak
Basına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, düzenledikleri telekonferansta İsrail-BAE anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Düzey 8.9.2020
PKK, örgütün sözde üst düzey yöneticisinin etkisiz hale getirildiğini örgüt üyelerinden gizlemiş