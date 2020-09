DÜZEY HABERLERİ

Düzey 10.9.2020

OPPO Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verileri doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanları değerlendirmede kullanıcılara yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanlarda bile saatle yapılacak birkaç dokunuşla formda kalınabiliyor. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken kullanıcıların sağlıklarını takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumu ile ilgili kayıt tutuyor.