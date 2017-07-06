Düzensiz Göçün Transit Ülkeleri Libya Konusunda Uzlaştı

İtalya'daki göç konferansından, düzensiz göç akışının Libya'nın güney sınırlarında önlenmesine yönelik kararlar çıktı.



İtalya Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde Roma'da gerçekleştirilen, teması göç ve dayanışma olan "Ortak hedef: dayanışma ve güvenlik için paylaşılan sorumluluk" konulu toplantıya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Malta, Estonya, İspanya, Almanya, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Çad, Nijer, Uluslararası Göç Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi ülke ve kurumların üst düzey temsilcileri katıldı.



Basına kapalı gerçekleştirilen, düzensiz göç sorunun tarafı transit ülkelerle uluslararası kuruluşları bir araya getiren toplantının sonucuna ilişkin kararları, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano kamuoyuna açıkladı.



"Düzensiz göç akını, sadece Akdeniz sularında durdurulamaz." diyen Alfano, "Libya'nın güneyine yönelik çalışmaya ihtiyaç var. Bu göçmenlerin Libya'dan gelmediğini göz önünde bulundurmak gerek. Bu nedenle Libya ile sınırı olan güneydeki ülkeler Nijer, Çad ve Sudan'a yardım etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.



Konferansa katılan ülkelerle göç krizine Afrika'da önlem alabilmek için kaynak ayrımı konusunda mutabakata vardıklarını belirten Alfano, "İtalya, 30 milyon avroyu aşkın bir kaynakla alakadar olacak. Bunun 10 milyonu, AB fonlarından Afrika'ya bu yıl Libya'nın güney sınırlarının güçlendirilmesi için olacak. 18 milyonu yine Libya'ya ama gönüllü geri dönüşlerin sağlanmasında ortaya çıkan ihtiyaç için 3 milyonu da BM'nin insan kaçakçılarıyla mücadele birimine ayrılacak." şeklinde konuştu.



Alfano, ülkesinin ara ara göçmen geçişlerinden ötürü sınır gerginliği yaşadığı başta Avusturya olmak üzere Estonya, Almanya ve Hollanda'ya, Libya'nın sınırlarının güçlendirilmesi için yeni ödenek ayırma kararlarından dolayı teşekkür etti. Alfano, "Libya'nın sadece kuzeyde denizden olan sınırı değil, aynı zamanda güneydeki sınırlarının da kontrol altına alınması hayati önem taşıyor. Bütün bu adımlar buna yönelik." dedi.



Aynı formatla her 6 ayda bir toplanma yapma kararı aldıklarını dile getiren Alfano, bir sonraki toplantının Ocak 2018'de olacağını ve bu süre zarfında aldıkları kararların ne kadarının uygulandığını gözden geçireceklerini kaydetti.