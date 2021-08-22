Düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği şok evler yıktırıldı
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Düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği şok evler yıktırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar düzenleyen polis ekiplerince tespit edilen ve "şok ev" diye tabir edilen metruk yapı yıktırıldı.

Van'da göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar düzenleyen polis ekiplerince tespit edilen ve "şok ev" diye tabir edilen metruk yapı yıktırıldı.

Van Emniyet İl Müdürlüğü İran sınırını aşarak Türkiye'ye yasadışı yoldan giren düzensiz göçmenler için kent merkezinde operasyon başlattı. Şehrin ücra mahallelerinden boşaltılmış evlerde kalan göçmenlere yönelik emniyet ekipleri düzenli operasyonlar yapıyor. Bu kapsamda İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi kırsalında bir çukurda 'şok ev' tespit edildi. Tespit edilen şok ev belediye ekiplerinin de desteğiyle yıktırıldı. - VAN

Düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği şok evler yıktırıldı
Düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği şok evler yıktırıldı
Düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği şok evler yıktırıldı
Düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği şok evler yıktırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği şok evler yıktırıldı - Haberler
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