Düzensiz göçmenlerin üzerinden uyuşturucu çıktı

Van'ın Başkale ilçesinde üzerlerinden uyuşturucu bulunan 2 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sultançayır Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçenin Gelenler Mahallesi'nde 2 şüpheliyi durdurdu.

Yurda yasa dışı yollardan geldikleri belirlenen 2 Afganistan uyrukludan birinin su matarası, diğerinin de kullandığı terliğin topuk kısmına gizlenmiş toplam 520 gram metamfetamin ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler gözaltına alındı.

Kaynak: AA