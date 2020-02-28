Düzensiz göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısındaki bekleyişleri sürüyor
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Düzensiz göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısındaki bekleyişleri sürüyor

Edirne'den Avrupa'ya açılan Pazarkule Sınır Kapısı, geçişlere kapandı.

28.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:24
Düzensiz göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısındaki bekleyişleri sürüyor

'den 'ya açılan Pazarkule Sınır Kapısı, geçişlere kapandı.

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı, yasa dışı yollarla, 'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye giriş yaptı.

Bunun üzerine hem Yunan hem de Türk güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen 100 civarındaki düzensiz göçmenin etrafını araçlarla çevirdi.

Bölgede bekleyen düzensiz göçmenler nedeniyle bu kapıdan her iki ülkeye giriş çıkış yapılamıyor.

Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenler başka sınır kapılarına yönlendiriliyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Düzensiz göçmenlerin, Pazarkule Sınır Kapısındaki bekleyişleri sürüyor
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