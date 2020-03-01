Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri
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Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri

Adaya ulaştıkları bot Adaya ulaşan düzensiz göçmenlerden görüntüler Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi devam ediyor.

01.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:20
Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri

Adaya ulaştıkları bot

Adaya ulaşan düzensiz göçmenlerden görüntüler

Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak 'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin 'ın 'na geçişi devam ediyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri
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