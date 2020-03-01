Düzensiz göçmenlerin Midilli'ye geçişleri
Adaya ulaştıkları bot Adaya ulaşan düzensiz göçmenlerden görüntüler Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi devam ediyor.
01.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:20
Adaya ulaştıkları bot
Adaya ulaşan düzensiz göçmenlerden görüntüler
Ülkelerindeki savaştan ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişi devam ediyor.
Kaynak: AA