Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi
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Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi

Avrupa'ya gitmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerden bazıları Meriç Nehri'ni şişme botlarla geçerek Yunanistan'a ayak bastı.

28.02.2020 19:11 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:12
Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi

'ya gitmek için 'ye gelen düzensiz göçmenlerden bazıları 'ni şişme botlarla geçerek 'a ayak bastı.

Kentte dün geceden bu yana yaşanan düzensiz göçmen hareketliliği artarak devam ediyor.

Düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçmek için hem kara hem de nehir yolunu deniyor.

Ticari taksilerle sınır köylerine gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı Meriç Nehri'ni şişme botlarla aşarak Yunanistan'a geçiş yapıyor.

AA ekibi, Meriç Nehri'ni geçen düzensiz göçmenlerin umut yolculuğunu görüntüledi.

Köy sakinleri sınır köylerinden bugün 500'e yakın düzensiz göçmenin Yunanistan'a geçtiğini belirtti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Düzensiz göçmenlerin Meriç'i aşıp Yunanistan'a geçişi görüntülendi
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