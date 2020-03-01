Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (4)
Düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınır kapısı önündeki bekleyişleri EDİRNE - Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor.
01.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:39
Düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınır kapısı önündeki bekleyişleri
EDİRNE - Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor. Günün ilk ışıkları yürüyüşe geçen düzensiz göçmenler sınıra doğru ilerlemeye devam ediyor.
Kaynak: AA