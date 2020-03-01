Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (2)
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Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (2)

Düzensiz göçmenlerin tarım arazilerinde süren zorlu göç yolculuğu EDİRNE - Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor.

01.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:43
Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (2)

Düzensiz göçmenlerin tarım arazilerinde süren zorlu göç yolculuğu - 'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin 'ye gelişi devam ediyor. Günün ilk ışıkları yürüyüşe geçen düzensiz göçmenler sınıra doğru ilerlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (2)
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