Düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor (1)
Düzensiz göçmenlerin tarım arazilerinde süren zorlu göç yolculuğu EDİRNE - Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor.
01.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 01.03.2020 09:55
Düzensiz göçmenlerin tarım arazilerinde süren zorlu göç yolculuğu EDİRNE - Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi devam ediyor. Günün ilk ışıkları yürüyüşe geçen düzensiz göçmenler sınıra doğru ilerlemeye devam ediyor.
Kaynak: AA