Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

Polis birliklerinin sınır hattında bekleyişi

Düzensiz göçmenlerin sınır hattında bekleyişi Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü.