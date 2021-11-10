Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor
Polis birliklerinin sınır hattında bekleyişi Düzensiz göçmenlerin sınır hattında bekleyişi Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü.
Polis birliklerinin sınır hattında bekleyişi
Düzensiz göçmenlerin sınır hattında bekleyişi Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü.