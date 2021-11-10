Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor - Haberler
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Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

AA - Haberler | Güncel

Polis birliklerinin sınır hattında bekleyişi Düzensiz göçmenlerin sınır hattında bekleyişi Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü.

Polis birliklerinin sınır hattında bekleyişi

Düzensiz göçmenlerin sınır hattında bekleyişi Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişlerini sürdürdü.

Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

AA - Son Dakika Haberleri
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