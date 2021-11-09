Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor - Haberler
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Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

AA - Haberler | Güncel

Avrupa'da değişik ülkelerde yaşamak için çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) sınırına geçmek istemesi Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltti.

Avrupa'da değişik ülkelerde yaşamak için çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) sınırına geçmek istemesi Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltti. Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürerken, Polonya Bölgesel Savunma Kuvvetleri de sınırda nöbet tutuyor.

Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

AA - Son Dakika Haberleri
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