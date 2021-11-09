Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor
Avrupa'da değişik ülkelerde yaşamak için çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) sınırına geçmek istemesi Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltti.
Avrupa'da değişik ülkelerde yaşamak için çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) sınırına geçmek istemesi Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltti. Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürerken, Polonya Bölgesel Savunma Kuvvetleri de sınırda nöbet tutuyor.