Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor

Avrupa'da değişik ülkelerde yaşamak için çok sayıda düzensiz göçmenin Belarus üzerinden Avrupa Birliği (AB) sınırına geçmek istemesi Belarus ile Polonya sınırında tansiyonu yükseltti. Düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürerken, Polonya Bölgesel Savunma Kuvvetleri de sınırda nöbet tutuyor.

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