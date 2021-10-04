Düzensiz göçmenleri zorla tutan 3 İranlı tutuklandı - Haberler
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Düzensiz göçmenleri zorla tutan 3 İranlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzensiz göçmenleri zorla tutan 3 İranlı tutuklandı Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 düzensiz göçmeni zorla tutan 3 İranlı göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Düzensiz göçmenleri zorla tutan 3 İranlı tutuklandı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 düzensiz göçmeni zorla tutan 3 İranlı göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Ekim 2021 günü saat 23.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbarda; Şerefiye Mahallesi Santral 3. Sokak No: 9 Daire: 5 sayılı ikamette, İranlı şahıslar tarafından zorla tutulan göçmen şahısların olduğunun bildirilmesi üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon yapılan ikamet içinde 3 İranlı göçmen kaçakçısı ve 10 düzensiz göçmen yakalanmış. Düzensiz göçmenlerin tercüman vasıtası ile alınan ifadelerinde, İranlı şahısların belirtilen ikamette kendilerini zor kullanarak tuttuklarını, üzerlerindeki telefon ve paraları kesici alet göstermek suretiyle aldıklarını beyan etmişlerdir. Yakalanan Ş.V., R.A. ve M.G.K. isimli 3 şüpheli şahsa savcılık talimatı ile 'Yağma ve Göçmen Kaçakçılığı' suçlarından işlem yapılmış. 3 şüpheli şahıs, 3 Ekim 2021 günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Düzensiz göçmenleri zorla tutan 3 İranlı tutuklandı

Düzensiz göçmenleri zorla tutan 3 İranlı tutuklandı

Düzensiz göçmenleri zorla tutan 3 İranlı tutuklandı

Düzensiz göçmenleri zorla tutan 3 İranlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
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