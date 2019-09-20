Düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı (2)

20.09.2019 14:00

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan lastik bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir bebeği bulmak için çalışma başlatıldı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Yalıkavak açıklarında battı.

İhbar üzerine bölgeye giden 4 sahil güvenlik botu, 14'ü düzensiz göçmen 15 kişiyi kurtardı.

Göçmenlerin, ifadelerinde, botta 16 kişinin olduğunu belirtmesi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA