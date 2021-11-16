Son dakika haberi... Didim açıklarında göçmenleri ölüme sürükleyen 6 şüpheli yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde yan yatan yelkenli teknede 1 kaçak göçmenin hayatını kaybetmesi, 9'unun ise ise sahil güvenlik ekiplerince kurtarılmasıyla ilgili 2'si Ukraynalı 4'ü Türk toplam 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Olay, 11 Kasım saat 08.30'da, Fevzipaşa Mahallesi Konya Kültür Sitesi açıklarında meydana geldi. Sahil güvenlik ekipleri, içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu yelkenli teknenin yan yattığı bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler 9 düzensiz göçmeni kurtarırken, Irak uyruklu Dılan Yousıf Habeeb'in (25) cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Göçmen kaçakçıları ise olay yerinden kaçtı.