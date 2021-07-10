Düzensiz göçmenleri bırakıp gittiler
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Düzensiz göçmenleri bırakıp gittiler

Düzensiz göçmenleri bırakıp gittiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen kurtarma olayında karadan ulaşımın olmadığı bölgeye terk edilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen kurtarma olayında karadan ulaşımın olmadığı bölgeye terk edilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi Kadırga Burnu'nda karadan ulaşım olmayan bir mevkide bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulundukları bilgisi sonrası bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Mahsur kalan 8 düzensiz göçmen kurtarılırken, gece saatlerinde de yine karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 16 düzensiz göçmen daha kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 24 düzensiz göçmen Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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