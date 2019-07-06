Düzensiz göçmenler, Yunan adası diye Panayır Adası'na çıkmışlar

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 25 düzensiz göçmen, Yunanistan'a geldiklerini zannederek Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki Panayır Adası'na çıktı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Panayır Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine, bölgeye hareket etti.

Ekipler, yabancı uyruklu 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenlerin, Yunan adasına geldiklerini zannederek, Didim'e yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki adaya indikleri öğrenildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA