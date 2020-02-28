Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti (4)
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Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti (4)

Avrupa'ya geçmek isteyen İstanbul'daki düzensiz göçmenlerin, Edirne'ye gidişi devam ediyor.

28.02.2020 20:07 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:10
Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti (4)

'ya geçmek isteyen 'daki düzensiz göçmenlerin, 'ye gidişi devam ediyor.

İstanbul'da yaşayan düzensiz göçmenler, sınıra doğru hareket etmek üzere 'nde toplandı. Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenlerden bazıları, Avrupa sınırında bulunan Edirne'ye gitmek üzere otobüslere binerek hareket etti.

Otobüse binemeyen düzensiz göçmenlerin Vatan Caddesi'ndeki bekleyişi ise sürüyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Düzensiz göçmenler, Vatan Caddesi'nden sınıra doğru hareket etti (4)
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