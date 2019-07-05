Düzensiz göçmenler trafik denetlemesinde yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığındaki 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığındaki 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri, denetimlerde bir minibüsü Dörtyol kavşağında durdurdu.
Minibüste yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edilen Afganistan ve İran uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü Y.D, "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA
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