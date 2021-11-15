Düzensiz göçmenler Polonya sınırına dayandı

Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen ve buradan Polonya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, ormanlık alanda kendi kurdukları kamptan ayrıldı

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 2 bin civarındaki göçmen topluluk, Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplandı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe geçti.