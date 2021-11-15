Düzensiz göçmenler Polonya sınırına dayandı
Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen ve buradan Polonya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, ormanlık alanda kendi kurdukları kamptan ayrıldı Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 2 bin civarındaki göçmen topluluk, Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplandı.
Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen ve buradan Polonya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, ormanlık alanda kendi kurdukları kamptan ayrıldı
Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 2 bin civarındaki göçmen topluluk, Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplandı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe geçti.