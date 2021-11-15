Düzensiz göçmenler Polonya sınırına dayandı
Düzensiz göçmenlerin orman yolunu kullanarak sınır hattına ilerleyişi Sınır hattında toplanan düzensiz göçmenler Polonya güvenlik güçlerinin aldığı önlemler Avrupa hayali kuran göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişine Belarus içlerinden gelen yeni sığınmacı gruplar da dahil oldu.
Düzensiz göçmenlerin orman yolunu kullanarak sınır hattına ilerleyişi
Sınır hattında toplanan düzensiz göçmenler
Polonya güvenlik güçlerinin aldığı önlemler Avrupa hayali kuran göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişine Belarus içlerinden gelen yeni sığınmacı gruplar da dahil oldu. Polonya güvenlik güçleri, sınır kapısının Belarus tarafında bekleyen göçmenlerin Polonya'ya geçişini engellemek için emniyet tedbirlerini artırdı. Helikopter destekli askeri birliklerin sınır hattındaki sıkı kontrolü devam ederken çocuklarıyla beraber bölgeye gelen göçmenler, sınır tellerine kadar dayandı.