Düzensiz göçmenler Polonya sınırına dayandı

Düzensiz göçmenlerin orman yolunu kullanarak sınır hattına ilerleyişi

Sınır hattında toplanan düzensiz göçmenler

Polonya güvenlik güçlerinin aldığı önlemler Avrupa hayali kuran göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişine Belarus içlerinden gelen yeni sığınmacı gruplar da dahil oldu. Polonya güvenlik güçleri, sınır kapısının Belarus tarafında bekleyen göçmenlerin Polonya'ya geçişini engellemek için emniyet tedbirlerini artırdı. Helikopter destekli askeri birliklerin sınır hattındaki sıkı kontrolü devam ederken çocuklarıyla beraber bölgeye gelen göçmenler, sınır tellerine kadar dayandı.