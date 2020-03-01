: Düzensiz göçmenler müdahaleye rağmen yüksek çitlerle çevrili sınırı geçti (3)

01.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:34

Yunan güvenlik güçleri, Avrupa'ya gitmek için Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere plastik mermiyle ateş etti.

Avrupa'ya geçmek isteyen yüzlerce düzensiz göçmen, Yunanistan sınırına akın etti.

Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında kalabalık bir grubun sınırı geçmeye çalıştığını gören Yunan güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlere göz yaşartıcı bomba atmanın yanı sıra plastik mermiyle ateş açtı.

Bazı düzensiz göçmenler müdahaleye rağmen yüksek çitlerle çevrili sınırı geçti.

Kaynak: AA

Haber Videosu