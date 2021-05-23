Düzensiz göçmenler bu sefer Avrupa'dan İstanbul'a kaçarken yakalandı
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Düzensiz göçmenler bu sefer Avrupa'dan İstanbul'a kaçarken yakalandı

Düzensiz göçmenler bu sefer Avrupa'dan İstanbul'a kaçarken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İki ticari taksi ile Edirne'den İstanbul'a gitmeye çalışan 11 düzensiz göçmen Tekirdağ'da yakalandı.

İki ticari taksi ile Edirne'den İstanbul'a gitmeye çalışan 11 düzensiz göçmen Tekirdağ'da yakalandı. Ticari taksi sürücüsü 2 kişi gözaltında alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 2 ticari taksiyi takibe aldı. Yapılan takip ve çeşitli çalışmalar sonucu Edirne güzergahını kullanarak İstanbul istikametine göçmen sevkiyatı yapan 59 T 0294 plakalı ve 59 T 0144 plakalı 2 ticari taksi Karadeniz Mahallesi Yağcı bağlantı yolu üzerinde durduruldu. Her iki araç içerisinde yapılan kontrollerde toplam 11 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüleri Y.I. ve S.G. de gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Düzensiz göçmenler Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünde geçirildikten sonra İl Göç İdaresine teslim edilecek. - TEKİRDAĞ

Düzensiz göçmenler bu sefer Avrupa'dan İstanbul'a kaçarken yakalandı
Düzensiz göçmenler bu sefer Avrupa'dan İstanbul'a kaçarken yakalandı
Düzensiz göçmenler bu sefer Avrupa'dan İstanbul'a kaçarken yakalandı
Düzensiz göçmenler bu sefer Avrupa'dan İstanbul'a kaçarken yakalandı
Düzensiz göçmenler bu sefer Avrupa'dan İstanbul'a kaçarken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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